Самарская область получила 536 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных с COVID-19

Амбулаторные больные будут обеспечены лекарствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В казну Самарской области поступило 536 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку лекарственных средств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Это рекордные средства, которые помогут решить проблему с нехваткой лекарств в поликлиниках и больницах, - отметил Дмитрий Азаров.

Ранее жители Самарской области часто жаловались в социальных сетях, что в поликлиниках не выдают лекарства для лечения коронавируса амбулаторным пациентам. Глава региона озвучил данную проблему на совещании правительства и в регион поступили дополнительные средства. Помимо Самарской области, проблема была решена еще в ряде регионов. Дмитрий Азаров отметил, что больше Самары денег на лекарства получила только Москва.