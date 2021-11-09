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Здоровье9 ноября 2021 19:26

Самарская область получила 536 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных с COVID-19

Средства выделены из федерального бюджета
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Амбулаторные больные будут обеспечены лекарствами

Амбулаторные больные будут обеспечены лекарствами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В казну Самарской области поступило 536 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку лекарственных средств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Это рекордные средства, которые помогут решить проблему с нехваткой лекарств в поликлиниках и больницах, - отметил Дмитрий Азаров.

Ранее жители Самарской области часто жаловались в социальных сетях, что в поликлиниках не выдают лекарства для лечения коронавируса амбулаторным пациентам. Глава региона озвучил данную проблему на совещании правительства и в регион поступили дополнительные средства. Помимо Самарской области, проблема была решена еще в ряде регионов. Дмитрий Азаров отметил, что больше Самары денег на лекарства получила только Москва.