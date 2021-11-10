Циклонический вихрь из Атлантики принесет в Самарскую область заток арктического холода

Температура опустится до отрицательных значений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни 10-12 ноября 2021 года. Температура воздуха в середине недели опустится до отрицательных значений, а уже в пятницу пойдет небольшой снег.

В среду, 10 ноября 2021 года, в регионе будет без осадков, местами гололедица. Температура воздуха днем составит -1…+1 градус, а в ночь опустится до -10.

11 ноября 2021 года преимущественно будет без осадков. Днем похолодает до -5 градусов, ночью температура будет колебаться от -1 до -6 градусов. Синоптики прогнозируют в ночь на 12 ноября небольшой снег, местами снег с дождем.

В пятницу снег продолжит идти и днем. Температура воздуха составит -3…+2 градуса. Самарцев предупредили об образовании гололедицы.