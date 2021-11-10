В Самаре 51-летний слесарь взял кредит на 1,3 миллиона рублей и отдал все деньги мошенникам

В настоящее время возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний слесарь-ремонтник одного из предприятий Самары попался на уловку мошенников и оформил на себя миллионный кредит. Мужчине позвонил «сотрудник финансового учреждения» и сообщил о попытках снятия денег с его счетов, но чтобы этого не допустить пострадавший должен был следовать инструкциям.

- Звонивший незнакомец сказал слесарю, что для того, чтобы предотвратить несанкционированные попытки снятия денежных средств с его счетов, необходимо пойти в банк и оформить кредит. После этого пострадавший должен был и дальше следовать его инструкциям, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину предупредили, что не нужно вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита. Самарец не стал проверять информацию в банке, а просто сделал, как ему сказал незнакомец по телефону – пошел в банк и оформил на себя кредит. После чего мошенники убедили мужчину перевести на их счет 1 миллион 365 тысяч рублей.

Позже самарец понял, что его обманули, и написал заявление в полицию. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.