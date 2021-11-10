Новый контакт-центр Минсоцдема заработал в Самаре 9 ноября 2021 года

Специалисты будут принимать звонки только в будние дни / Фото: Минсоцдем Самарской области

Во вторник, 9 ноября 2021 года, в Самарской области заработал контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики региона. Телефон горячей линии – 8-800-100-56-61. Любой желающий может позвонить по этому номеру и задать интересующие вопросы.

- Специалисты будут консультировать по ежемесячной выплате на детей 3-7 лет, по разблокировке социальных транспортных карт и по единовременной выплате выпускникам 11 классов, - рассказали в Минсоцдеме.

В скором времени этот список планируют расширить. Отметим, что горячая линия будет работать по следующему графику: с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00. Что касается телефона 8 (846) 334-45-41, то он больше не актуален.