В Самаре в День полиции возложили цветы к вечному огню Мемориального комплекса памяти погибших сотрудников

Самарские полицейские почтили память погибших коллег. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, 10 ноября 2021 года, в День сотрудника органов внутренних дел были возложены цветы к Мемориальному комплексу памяти полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В мероприятии приняли участие представители власти, органов законодательной и судебной власти, руководители силовых ведомств, ветераны МВД, представители Общественного совета при региональном главке МВД и жители Самары.

Этот праздник существует почти 60 лет. В День полиции чествуют и благодарят сотрудников ОВД за самоотверженный труд и готовность всегда прийти на помощь. В современном мире для поддержания правопорядка нужно не только грамотно и профессионально выполнять свою работу, но и быть честным, добросовестным, уметь находить выход из самых сложных ситуаций и, конечно, всегда стремиться помочь людям.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников поздравили причастных с праздником и пожелали успехов в службе на благо губернии и нашей страны.

Редакция «Комсомольской Правды» присоединяется к поздравлениям и желает самарским полицейским успехов, крепкого здоровья и благополучия.