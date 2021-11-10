Московское шоссе и ул. Ново-Садовую в Самаре украсят к Новому году за 173 млн рублей

Новогодние украшения должны появиться на главных магистралях Самары до 15 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта и автодорог ищет подрядчика, который украсит главные магистрали Самары к Новому году. Речь идет об установке светящихся фигур и консолей. Начальная (максимальная) цена контракта – 173,4 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Так, новогодняя иллюминация должна появиться на участке Московского шоссе от улицы Луначарского до Ракитовского шоссе, на Ново-Садовой от проспекта Кирова до улицы Полевой и на Демократической от улицы Ново-Садовой до улицы Ташкентской. Вдоль дорог разместят светящиеся фигуры нескольких видов – олень, фонарь, дерево, шишка, а также повесят на столбы светодиодные панели с изображением оленей, снежинок, деревьев, часов, щелкунчика, пуант балерины и т.д.

Итоги электронного аукциона подведут 15 ноября. Подрядчик должен будет демонтировать отслужившие свой срок украшения до 5 декабря, а установить новые – до 15 декабря 2021 года. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев.