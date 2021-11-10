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Общество10 ноября 2021 14:13

В Самарской области 9 ноября побит температурный рекорд 1938 года

Накануне столбик термометра превысил отметку в 8 градусов
Алена ПРОВКИНА
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Погода в ноябре 2021 года в Самарской области бьет рекорды

Погода в ноябре 2021 года в Самарской области бьет рекорды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 9 ноября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Новые рекорды зафиксировали в Серноводске и Аглосе.

По данным Приволжского УГМС, вчера столбик термометра поднялся в Аглосе до 9,7 С. Отклонение от предыдущего значения составило 1,1 С. Перекрыт температурный рекорд 1993 и 1995 годов.

- В Серноводске значение температуры воздуха достигло 9,2 С. Прошлый рекорд зафиксировали в 1938 году, тогда он составил 8,8 С, - рассказали синоптики.

Отметим, что в ближайшие два дня в регионе будет уже не так тепло. Арктический воздух принесет в Самарскую область похолодание. Температура воздуха опустится до минусовых значений.