В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг у стадиона «Волга»

На демонтаж самовольной постройки отвели один месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Октябрьском районе Самары снесут еще одну самовольную постройку. Речь идет о подземном паркинге на пересечении проспекта Масленникова и Автобусного проезда, который так и не был достроен.

Департамент градостроительства Самары уже приступил к поиску подрядчика. В техзадании на сайте госзакупок указано, что необходимо демонтировать объект площадью более 2 тысяч кв. м. Он занимает участок площадью 793,1 кв. м на границе с территорией стадиона «Волга». В частности, нужно снести недостроенный фундамент и вывезти с площадки весь мусор.

Победителя электронного аукциона определят 11 ноября 2021 года. Стоимость работ – 10,7 млн рублей. Их необходимо выполнить в течение месяца. Сам контракт будет действовать до 30 декабря 2021 года.