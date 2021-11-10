Самару в ноябре 2021 года начали украшать к новогодним праздникам

Пока иллюминация выключена, ее запустят после полной сборки и тестирования

В Самаре уже вовсю готовятся к праздникам и созданию новогодней атмосферы. Утром 10 ноября 2021 года работники «Самарагорсвет» приступили к монтажу иллюминации и размещению светодиодных гирлянд на деревьях в сквере Авиаконструкторов.

- При выборе иллюминации отдаем предпочтение энергоэффективным элементам. В этом году организована закупка новых светодиодных конструкций. Их установят в обновленных общественных пространствах. На Вертолетной площадке появятся фигуры в виде подарочных коробок. В сквере Аксаковых – сказочное световое дерево. В сквере Памяти борцов революции – светодиодная елка. В районе Дворца спорта появится фигура «Коньки», - рассказал главный инженер МП «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.

Отметим, что к подготовке города к Новому году приступили заблаговременно. К примеру, начали сборку самой крупной композиции, которая разместится у площади Славы. Основные работы по украшению Самары планируется завершить уже к 10 декабря.