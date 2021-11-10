В Самаре двое мужчин пытались продать пистолеты и боеприпасы к ним

Преступников обнаружили в ходе проведения розыскных рейдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор двоим мужчинам, которые планировали продать оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Полицейские задержали двух мужчин 46 и 37 лет. Подозреваемые состояли в преступной группировке и планировали продать боевые пистолеты и боеприпасы к ним. В январе 2021 года на мужчин по данным фактам завели уголовное дело.

- 15 октября 2021 года Октябрьским районным судом оба фигуранта признаны виновными в инкриминируемом им преступлении, - сообщает УФСБ России по Самарской области.

46-летнего преступника приговорили к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а его 37-летнего сообщника - к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.