Российско-Китайский молодежный форум стартовал в ПФО

В ПФО стартовал Российско-Китайский молодежный форум

В ПФО стартовал VII Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы», который из-за эпидемиологической обстановки проходит в режиме онлайн. Участие в форуме принимают студенты, аспиранты и преподаватели вузов из ПФО, а также провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы в КНР.

- Искренне надеюсь, что тысячи километров, разделяющие участников форума, не помешают вам обменяться прогрессивными идеями и инициативами, и самое главное – обрести новых друзей, - сказал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Участников также приветствовал также специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Он отметил, что регионы совместно работают в сферах искусственного интеллекта и в целом информационных технологий.

Форум продлится два дня. Участники примут участие в тематических сессиях по науке, искусству, предпринимательству и образованию. Также запланированы мастер-классы по народным промыслам и ремеслам.