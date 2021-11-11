Шестиэтажную поликлинику в самарском Волгаре построят в 2023 году

Сейчас на объекте идут работы по обустройству фундамента / Фото: министерство строительства Самарской области

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену: 500 — для взрослых и 200 — для детей. Ее возводят в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева в микрорайоне Волгарь. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.

- Сейчас на площадке выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента, - сообщили в региональном министерстве строительства.

Проект предусматривает возведение 6-этажного здания. В нем будут работать несколько отделений: лечебно-диагностическое, реабилитационное и хирургическое, женская консультация, дневной стационар для детей и взрослых. Также в поликлинике оборудуют помещения инфекционного приема, кабинеты функциональной диагностики, рентгенодиагностики и неотложной помощи.

Отметим, что поликлинику приспособят и для приема маломобильных пациентов. В частности, для них сделают специальные палаты в дневных стационарах. Кроме того, в здании обустроят безбарьерные зоны и лифты.