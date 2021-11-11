Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысят в 2022 году

Власти Самары намерены проиндексировать стоимость проезда в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары стоит готовиться к повышению стоимости проезда в общественном транспорте. Тарифы могут повысить уже в 2022 году. Этот вопрос сейчас рассматривается в городской администрации.

По данным мэрии, необходимость пересмотра тарифов назрела давно. Из-за пандемии у всех перевозчиков снизился пассажиропоток и, как следствие, выручка. А расходы, наоборот, увеличились. Это связано с ростом цен на топливо, электроэнергию и запчасти, а также с необходимостью постоянно закупать СИЗы для сотрудников и средства дезинфекции подвижного состава. Частично данные потери компенсируют субсидии из местного или регионального бюджетов, но этого недостаточно.

- Департамент транспорта инициировал работу по формированию предложений для установления новых тарифов с 2022 года. Пока вопрос изменения стоимости проезда находится в проработке. Отметим, что льготы для школьников, студентов и пенсионеров в новой тарифной линейке будут предусмотрены, - сообщили в мэрии Самары.

Напомним, последний раз стоимость проезда в областной столице поднимали 1 января 2020 года. Тогда власти пообещали, что до 2022-го никаких изменений в тарифах не будет. Обещание сдержали. Однако в новом году в Самаре все же намерены провести индексацию цен на билеты.