В Самаре в 2022 году по улице Галактионовской не будут ходить трамваи из-за строительства метро

Сейчас решается вопрос о временной схеме движения транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской городской думе 11 ноября 2021 года состоялось заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, где обсудили текущую обстановку и планы на следующий год. Чиновники сообщили, что в 2022 году будут отменены трамваи на улице Галактионовской.

В следующем году стартует масштабное строительство новой станции метро «Театральная», которая должна соединить Безымянку с центральной частью Самары. В связи с началом земляных работ на период строительства отменят движение трамваев по улице Галактионовской, сообщает «Сититрафик» со ссылкой на руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина.

В настоящее время чиновники обсуждают, как будет организовано движение общественного транспорта во время масштабного строительства в центре города.