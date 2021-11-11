В Самаре «десятка» протаранила газовую трубу на ул. Белорусской

На месте ДТП работали полицейские и сотрудники МЧС / Фото: samara.dtp.official

Ранним утром в четверг, 11 ноября 2021 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП. Примерно в 4 часа на улице Белорусской, 128 легковушка протаранила газовую трубу. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места аварии.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2110 наехал на препятствие. Пострадал один человек. Проводились аварийно-спасательные работы. Были задействованы 5 человек и 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Обстоятельства и причины ДТП пока не известны. Это предстоит установить сотрудникам полиции. Проводится проверка.