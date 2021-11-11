В Самарской области 11 ноября 2021 года выявили 1791 COVID-больного

Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе перевалило за 151 тысячу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 11 ноября 2021 года. За сутки COVID-19 диагностировали еще у 1 791 жителя региона. Это немного больше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 151 459.

Активно в губернии идет и выздоровление. Лечение закончили еще 924 человека. За все время болезнь смогли победить 111 985 жителей Самарской области.

Есть и плохие новости. Умерли еще 29 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 4 922 летальных случая. Большинство больных, которых не удалось спасти, имели и другие проблемы со здоровьем.