В Самаре четыре общественных пространства благоустроят за 418 млн рублей

Преобразить предстоит два сквера, парк "Воронежские озера" и улицу Ташкентскую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют благоустроить еще несколько общественных пространств. Среди них: парк «Воронежские озера», сквер на улице Бакинской, площадка на улице Ташкентской и сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий. Власти уже приступили к поиску подрядчиков. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 418 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Во всех общественных пространствах приведут в порядок пешеходные зоны, заменят бортовые камни, установят новые урны и скамейки, а также проведут озеленение — высадят газон, кустарники и деревья. В сквере на улице Бакинской также планируется установить игровые комплексы и диван-качели, в сквере у ЗАГСа — указатели, парковые качели, деревянные кресла, а на улице Ташкентской — диван-качели, поворотные кресла на 360 градусов, скамьи с цветником, комплекс для воркаута и игровой комплекс.

Итоги электронного аукциона подведут 1 декабря 2021 года. Все работы необходимо выполнить в один этап. Срок — до 1 сентября 2024 года.