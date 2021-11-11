Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации

Денис Ковба (в центре) находится в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывший игрок самарской футбольной команда «Крылья Советов» Денис Ковба попал в реанимацию с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила экс-супруга футболиста Надежда Ковба.

- Хороший человек, отец моих детей сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - сообщила Надежда Ковба в социальных сетях.

Напомним, 42-летний Денис Ковба покинул самарский футбольный клуб в 2011 году. Дениса Ковбу можно по праву считать легендой «Крыльев». В самарском клубе белорус отыграл целых 12 сезонов.