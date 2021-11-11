В Самаре отец и сын могут заплатить до 1 млн рублей за ловлю раков

Полицейские поймали мужчин, когда те ловили раков с лодки

27 октября 2021 года проходил рейд на территории Куйбышевского водохранилища. Напротив Ольгинского залива, рядом с селом Климовка правоохранители заметили двоих мужчин — отца и сына. Те ловили раков с моторной лодки запрещенным орудием – раколовкой «пятиминутка».

По данным полицейских, ущерб от действий браконьеров составил 270 тысяч рублей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Теперь им грозит штраф. Они могут заплатить за ловлю раков до 1 млн рублей.

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.