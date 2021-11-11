Готовность детского сада на ул. Подшипниковой в Самаре достигла 80%

Скоро в Самаре заработают еще два детских сада

Глава Самары Елена Лапушкина проверила строительство двух детских садов на улицах Подшипниковой и Ташкентской. Готовность одного из них уже достигла 80%.

- Двухэтажный детский сад на Подшипниковой, 27 рассчитан на 112 мест, включая шесть групп от 1,5 до 7 лет. Также там смогут заниматься дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутистического спектра. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 80%, - сообщает мэрия Самары.

Детский сад на Ташкентской рассчитан на 132 места, из них 60 – под ясельную группу. На данный момент там закончены все внешние строительный работы, подготовлен тепловой контур для подачи отопления. Выполняются работы по благоустройству.

Оба дошкольных учреждения планируется сдать в эксплуатацию до конца 2021 года.