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Общество11 ноября 2021 15:29

В Самарской области с июля 2022 года подорожают услуги ЖКХ

Власти представили предельные индексы изменения платы за «коммуналку»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей региона ждет очередное изменение тарифов ЖКХ

Жителей региона ждет очередное изменение тарифов ЖКХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области во втором полугодии 2022 года планируется скорректировать тарифы на услуги ЖКХ. Департамент ценового и тарифного регулирования региона уже рассчитал предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Для каждого муниципалитета он свой.

Для Самары значение предельного индекса планируется установить в 5,2%, для Тольятти — 5,5%, Сызрани — 4,2%, а для Похвистнева — 5,8%. При установлении новых тарифов на вторую половину 2022 года ресурсоснабжающие организации не должны будут выходить за эти пределы.

Отметим, что пока данные корректировки не утверждены. Соответствующий проект постановления губернатора Самарской области сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.