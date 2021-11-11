В Самарской области отремонтировали дорогу на участке Борское – Таволжанка

Теперь движение по дороге станет комфортнее

Прошел прием участка автодороги Борское - Таволжанка после капитального ремонта. По сообщению властей, обновленную трассу сдали в установленный срок и выполнили весь запланированный комплекс работ.

- Подрядчик уложил 2 слоя асфальтобетонного покрытия, устроил примыкания и съезды, нанес 19 952 м дорожной разметки, а также установил 50 дорожных знаков, 1 673 м барьерного ограждения и 347 сигнальных столбиков, - сообщает пресс-служба облправительства.

Срок гарантии на нижний слой покрытия составляет 8 лет, а на верхний слой и барьерное ограждение – 5 лет. Жители Самары и области теперь смогут комфортно передвигаться по этому участку автодороги.