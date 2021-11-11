Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 15:54

Маршрут трамвая № 7 в Самаре продлят с 12 ноября 2021 года

Составы вновь начнут ездить в сторону стадиона
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трасса следования трамвая № 7 будет увеличена

Трасса следования трамвая № 7 будет увеличена

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре решили продлить маршрут трамвая № 7. С пятницы, 12 ноября 2021 года, он начнет ходить до остановки «Стадион «Самара Арена». Об этом в твиттере сообщает МП «ТТУ».

- Первый трамвай будет прибывать на остановку «Стадион «Самара Арена» в 7:42, а отправление последнего намечено на 21:32. Добро пожаловать на борт, - говорится в сообщении предприятия.

Напомним, трамвай № 7 ходит от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны. С завтрашнего дня он начнет курсировать и в сторону стадиона, построенного к ЧМ-2018. Раньше трамвай уже ездил по этому маршруту, но потом его вернули на прежнюю трассу следования.