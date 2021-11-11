Суд в Самаре не стал рассматривать иск Сбербанка к телерадиокомпании «Терра»

Арбитраж решил, что банк утратил интерес к своему заявлению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску ПАО «Сбербанк» к телерадиокомпании «Терра». Финансовая организация требовала взыскать с ТРК 2,3 млн рублей.

Так, банк хотел добиться от «Терры» выплаты долга в 1,86 млн рублей по кредитному договору и неустойки в 528,2 тыс. рублей, а также возмещения расходов по оплате госпошлины в 34,9 тыс. рублей.

Заявление в арбитраж поступило в конце июля 2021 года. Однако с того времени ни представители банка, ни представители телерадиокомпании в суд так и не явились.

- Истец более двух раз не являлся на заседания. Суд усматривает, что заявитель утратил интерес к рассматриваемому заявлению, - говорится на сайте инстанции.

Дело закончилось тем, что арбитраж оставил иск банка без рассмотрения и постановил вернуть ему обратно деньги, потраченные на оплату госпошлины.