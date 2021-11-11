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Происшествия11 ноября 2021 16:57

В Самарской области тракториста задержали за многолетнее сексуальное насилие над падчерицей

По версии правоохранителей, мужчина издевался над 16-летней девочкой последние пять лет
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас расследование продолжается

Сейчас расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 ноября в Самарской области возбудили уголовное дело на 38-летнего тракториста из поселка Зелененький, расположенного в Волжском районе. Его подозревают в надругательстве над собственной 16-летней падчерицей.

- Потерпевшая заявила, что отчим с 2016 по 2021 год по месту их проживания регулярно с применением угроз физической совершал в отношении нее действия сексуального характера, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Мать девочки заявления не писала. Силовики не исключают, что она просто не верила ей или защищала мужа.

Сейчас мужчина задержан. Дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ. Расследование продолжается.

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