Житель Самары вышел из дома без верхней одежды и пропал

Уже два дня ничего не слышно о местонахождении мужчины

В Самаре родственники, полиция и волонтеры ищут 53-летнего Сергея Щекочихина. Он ушел из дома на 6-й просеке, 165 утром 9 ноября. До сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Приметы мужчины: на вид 53 года, рост 170-175 см, средней полноты, лицо смуглое, глаза зеленого цвета, темно-русые волосы с сединой, короткая стрижка. Был одет в футболку-поло темно-зеленого цвета, в спортивные темно-синие штаны с бело-синими лампасами. На ногах — черные замшевые кроссовки с белой подошвой. Он ушел из дома без верхней одежды и сотового телефона.

Дочь самарца разместила пост о помощи в Instagram со словами: «Пропал папа». Елена старается не унывать и пишет, что отец всегда учил ее быть оптимисткой: «Я стараюсь, пап».

Семье необходима помощь в поисках. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просят обращаться по телефонам: 8(846) 200-13-37 или 112.