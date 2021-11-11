В Самаре высокие цифры заболеваемости коронавирусом объяснили массовым тестированием ПЦР

В Самарской области стали делать больше тестов ПЦР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на коронавирус тестируют всех, у кого есть малейшее подозрение на заражение, сообщил в четверг, 11 ноября, министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- Мы тестируем всех, - сказал Бенян, отметив, что высокие цифры заболеваемости обусловлены массовым тестированием.

По словам министра, сейчас в регионе улучшилось качество диагностики. Кроме того, дана установка повторно проверять в случае отрицательного результата.

Сейчас в Самарской области на лечении находятся 27 тысяч пациентов с коронавирусом, при этом неделей ранее была 31 тысяча.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились более 150 тысяч человек. Ежедневно в регионе находят более 1,5 тысячи новых заболевших.