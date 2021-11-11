Самарцам напомнили, кто сможет привиться Спутником Лайт в ноябре 2021 года

Горожанам советуют прививаться теми препаратами, которые есть в наличии Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян объяснил, кто и когда сможет привиться вакциной Спутник Лайт в Самаре в ноябре 2021 года. Он подчеркнул, что сегодня этот препарат рекомендован только для ревакцинации, то есть повторного введения вакцины и не может использоваться для первой прививки.

- Все поставки во все регионы осуществляет один поставщик, все стараются работать в быстром режиме. Но не так просто угадать настроение граждан которые выбирают ту или иную вакцину. На самом деле нет никакой разницы, нужно прививаться тем, что есть в наличии, - отметил глава минздрава.

Он рассказал, что сейчас в запасе есть более 200 тысяч доз вакцины "Спутник", около 4000 "Эпивака", около 700 доз "Ковивака". "Лайта" сейчас во всех больницах около 7400. Еще около 40 тысяч доз скоро привезут.

- Не нужно ждать ничего другого, просто прививайтесь тем, что есть. Даже для ревакцинации - тем более мы говорим о людях, которые уже убедились в действенности вакцины, - отметил Бенян.