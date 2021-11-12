В Самарской области летом 2022 года пройдет новый музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ»

"САМ.ФЕСТ" может заменить "Рок над Волгой" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют провести новый масштабный музыкальный фестиваль авторской песни — «САМ.ФЕСТ». Проект выиграл конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы получат на его реализацию чуть более 35 млн рублей.

Цель фестиваля — выявление талантливых начинающих авторов-исполнителей и их продвижение на большую сцену. Проект предусматривает проведение масштабного музыкального конкурса. Заявки на него будут приниматься в течение трех месяцев. Их смогут подать как соло-исполнители, так и коллективы со всей страны. Лучшие работы допустят к голосованию. По итогам выберут 14 финалистов, которые 11-12 июня 2022 года выступят на сцене «САМ.ФЕСТа».

Четверо лауреатов смогут в дальнейшем издать свои песни в сборнике САМ.МУЗЫКА, а победитель получит персональное наставничество, PR и продвижение, а также издаст мини-альбом.

Фестиваль будут транслировать онлайн. Его смогут увидеть жители не только России, но и всего мира. Отметим, что этот проект станет своего рода заменой «Рока над Волгой».