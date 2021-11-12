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Общество12 ноября 2021 7:43

Пересадочные билеты введут в общественном транспорте Самары

Они будут действовать в течение 90 минут
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жители смогут дешевле добираться до пункта назначения

Жители смогут дешевле добираться до пункта назначения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут делать пересадки в общественном транспорте намного дешевле. Один билет позволит сделать неограниченное количество посадок в течение 90 минут. Об этом на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии думы Самары сообщил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

- Это более реализуемый процесс, чем строительство трамвайных веток, - отметил чиновник.

По словам главы дептранса, такой пересадочный билет поможет в организации коротких маршрутов. Человек сможет заплатить всего один раз и пересесть в течение определенного времени.

Напомним, возможность введения в Самаре пересадочных талонов обсуждается уже давно. Однако конкретные сроки реализации этой идеи власти пока не называют.