Пересадочные билеты введут в общественном транспорте Самары

Жители смогут дешевле добираться до пункта назначения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут делать пересадки в общественном транспорте намного дешевле. Один билет позволит сделать неограниченное количество посадок в течение 90 минут. Об этом на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии думы Самары сообщил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

- Это более реализуемый процесс, чем строительство трамвайных веток, - отметил чиновник.

По словам главы дептранса, такой пересадочный билет поможет в организации коротких маршрутов. Человек сможет заплатить всего один раз и пересесть в течение определенного времени.

Напомним, возможность введения в Самаре пересадочных талонов обсуждается уже давно. Однако конкретные сроки реализации этой идеи власти пока не называют.