В Самаре врачи онкодиспансера спасли двух пациентов от ампутации конечностей

Пациенты хорошо перенесли операции и уже готовятся к выписке / Фото: Минздрав Самарской области

В Самарском областном клиническом онкодиспансере провели две сложнейшие операции. Врачи-ортопеды смогли удалить опухоли пациентам без ампутации конечностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Так, один пациент обратился к медикам с жалобами на боль в плече. После обследования выяснилось, что у мужчины первичное поражение другого органа. Возникли метастазы в плечевом суставе. Самарцу провели органосохраняющую операцию. Она прошла успешно. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Второй пациент, которому помогли самарские онкологи, — жительница региона с опухолью в колене. Врачи удалили женщине новообразование и установили специальный протез. Она начала ходить уже на третий день после операции.

Медики отмечают, что опухоли опорно-двигательной системы — редкий вид онкозаболеваний. Они встречаются только у 3% пациентов. Раньше врачи ампутировали конечности. Теперь, имея высокотехнологичное оборудование, они могут обойтись без подобных радикальных мер.