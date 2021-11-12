В Самаре преобразили 66 км дорог в 2021 году

Власти стараются создать комфортную среду на дорогах для всех групп населения

В Самаре подошел к концу дорожно-строительный сезон. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» преобразились 66 км дорог, при этом почти треть из них – сверх плана, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Дороги на улицах приводили в порядок и «картами», и комплексно, то есть ремонтировали не только проезжую часть, но и тротуары, бортовые камни, придорожные плиты, благоустраивали газоны. 57 участков автодорог обновили методом больших «карт», в их число входит улица Вольская.

Также в этом году преобразили: ул. Ленинску; ул. Арцыбушевскую; территорию Самарского филиала Третьяковской галереи и ведущие к ней пр. Масленникова и ул. Луначарского; всю ширину Ракитовского шоссе на участке от Московского шоссе до ул. Магистральной; ул. Егорова в Куйбышевском районе; Пятую просеку; пр. Кирова и многие другие.

В мэрии отмечают, что общественный контроль сопровождает все этапы работ, в том числе и их приемку.