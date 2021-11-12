В Самаре разрушили часть арт-объекта “Птичий квартал” на Ленинградской

Вот так сейчас выглядит Птичий квартал. Фото: Андрей Сяйлев

Работа художника Андрея Сяйлева "Птичий квартал" - стена с почтовыми ящиками на улице Ленинградской - стала одной из самых популярных зон у туристов и жителей города. Многочисленные старинные почтовые ящики по всему городу собирали волонтеры “Том Сойер Феста” в обмен на новые. По задумке художника, высаженный виноград должен был со временем обвить стену и стать уютным “домиком” для городских птиц.

Вместе с администрацией Самарского района этим летом волонтеры и Андрей Сяйлев делали специальную клумбу, ухаживали в самые знойные дни за виноградной лозой. Однако 11 ноября художник обнаружил, что клумба уничтожена, а на месте находится строительная техника.

Утром 12 ноября по этому поводу состоялось совещание в районной администрации, сообщила куратор фестиваля "Том Сойер Фест" Анастасия Кнор. На нем подрядчик признался в том, что понятия не имел о том, что в этом месте находится часть художественной композиции. Однако пообещал все восстановить к 26 ноября, а в следующем сезоне высадить новую лозу.