Самарцы пожаловались на утреннюю давку в транспорте в час пик 11 ноября 2021 года

Горожане попросили увеличить количество автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались в соцсетях на давку в автобусе № 67. Утром 11 ноября 2021 года салон оказался полностью забит людьми. Ни о какой социальной дистанции там речи не шло.

- Я считаю, раз уж боремся с пандемией, надо не сокращать количество автобусов, а увеличивать там, где большой пассажиропоток! - поделилась мнением одна из жительниц города.

По информации администрации Самары, общественный транспорт планируется защитить от распространения вирусов. Уже закуплены рециркуляторы для очистки воздуха. Их планируется установить в автобусах, трамваях и троллейбусах до конца ноября 2021 года. Подобное оборудование уже есть на всех станциях метро.