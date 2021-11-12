В Самарской области полицейские нашли в гараже селянина более 1 кг марихуаны

Мужчине грозит до 10 лет колонии

В Похвистневском районе полицейские изъяли у 39-летнего жителя села Подбельск более 1 кг марихуаны. Правоохранителям поступила информация, что ранее судимый мужчина хранит запрещенное вещество в гараже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Селянин рассказал, что хранил марихуану для личного пользования и не планировал продавать. Эту версия сейчас тщательно проверяют сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.