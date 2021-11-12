В квартире слепого на Стара-Загоре в Самаре нашли убитого человека

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 ноября в отдел полиции Промышленного района Самары поступило сообщение о преступление. Местный житель заявил, что в квартире незрячего гражданина на улице Стара-Загоре найден труп человека.

- Обнаружено тело неизвестного мужчины, которому на вид 30-35 лет. У него на голове насчитали примерно 12 ран, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, проживающий в этом же доме. Он ранее уже судим за кражу.

По предварительной версии, конфликт с неизвестным у злоумышленника возник во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры он нанес своему оппоненту несколько ударов трубой по голове. Сейчас расследование продолжается.