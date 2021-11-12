В Самаре в подвале сауны нашли тело мужчины

По факту происшествия сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 ноября в доме на улице XXII-го Партсъезда в Самаре был обнаружен труп человека. Местный житель наткнулся на него в подвальном помещении в бассейне нерабочей сауны.

- Личность погибшего установлена - 59-летний мужчина. Он проживал неподалеку и, по словам очевидцев, вел антиобщественный образ жизни, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас эксперты устанавливают, при каких обстоятельствах скончался этот человек. По факту происшествия проводится проверка, по итогам будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.