В Самаре взяли под охрану польский костел на ул. Фрунзе

Костел в Самаре построили более века назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре установили предмет охраны в отношении польского костела, который расположен на улице Фрунзе, 157. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

Костел был построен в 1906 году по проекту московского архитектора Фомы Богдановича. Стиль — неоготическая псевдобазилика. Каменное здание, выполненное в форме креста и украшенное башнями, является объектом культурного наследия федерального значения. Внутри находится алтарь, на котором есть фреска — копия картины Сальвадора Дали «Христос святого Иоанна Креста».

По охрану взяли саму постройку, своды, лестницы, архитектурное-художественное оформление, кирпичную кладку и декоративные элементы.