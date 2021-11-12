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Общество12 ноября 2021 13:37

Цирк в Самаре исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия региона

Постройку решили включить в другой список
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарский цирк был построен по типовому проекту во второй половине ХХ века

Самарский цирк был построен по типовому проекту во второй половине ХХ века

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский цирк, расположенный на улице Молодогвардейской, 220, исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Самарской области. Его решили перенести в другой список. Об этом говорится в приказе УГООКН региона.

- Включить в единый государственный реестр ОКН народов РФ в качествен ОКН регионального значения достопримечательное место «Площадка Самарского цирка имени Олега Попова», расположенное на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского, - говорится в документе.

Также в приказе указано, что цирк, построенный в 1967 году, возьмут под охрану. На его территории нельзя будет: проводить снос, менять рельеф, строить капитальные объекты, самовольно вырубать деревья и кустарники, проводить несогласованные массовые мероприятия, сжигать сухие листья и траву, использовать пиротехнику, а также прокладывать или менять инженерные сети и коммуникации.