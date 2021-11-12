Цирк в Самаре исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия региона

Самарский цирк был построен по типовому проекту во второй половине ХХ века Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский цирк, расположенный на улице Молодогвардейской, 220, исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Самарской области. Его решили перенести в другой список. Об этом говорится в приказе УГООКН региона.

- Включить в единый государственный реестр ОКН народов РФ в качествен ОКН регионального значения достопримечательное место «Площадка Самарского цирка имени Олега Попова», расположенное на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского, - говорится в документе.

Также в приказе указано, что цирк, построенный в 1967 году, возьмут под охрану. На его территории нельзя будет: проводить снос, менять рельеф, строить капитальные объекты, самовольно вырубать деревья и кустарники, проводить несогласованные массовые мероприятия, сжигать сухие листья и траву, использовать пиротехнику, а также прокладывать или менять инженерные сети и коммуникации.