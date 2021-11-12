В Самаре изменят режим работы светофора на пересечении ул. Авроры и Промышленности

Регулировка светофоров позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Авроры и Промышленности. Это позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков, сообщает в твиттере городской департамент транспорта.

- При включении зеленого сигнала для пешеходов, переходящих улицу Промышленности, правая секция для поворота с улицы Авроры будет отключаться. То есть там будет загораться красный сигнал, - объяснили представители ведомства.

Задание на выполнение работ уже сформировано. Светофоры отрегулируют, после того как все будет согласовано.