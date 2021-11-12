В Самаре нашли жуткий дом на пересечении улиц Революционной и Дыбенко

Жилой дом угнетает своим внешним видом. Фото:twitter.com/julio_tebenado

Компания «Новый Дон» возвела новый жилой комплекс в районе пересечения улиц Революционной и Дыбенко в Самаре. Самарцы остались не довольными внешним видом жилой 25-этажки. По словам местных жителей, серое огромное строение угнетает и смотрится очень жутко.

- Понятно, что мы живем в «Каменных джунглях», но этот дом можно по праву считать «царем хрущевок», - пишут в комментариях самарцы.

Действительно, бетонная коробка на фоне остальных домов выглядит устрашающе. Многоквартирный дом имеет достаточно большую длину и высоту. Сейчас здание находится в стадии строительства, поэтому еще есть вероятность, что фасад будет окрашен в более яркие цвета.