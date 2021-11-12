В «Жигулевской долине» создали бесконтактные терминалы для дезинфекции рук и измерения температуры

Комплекс разработал резидент технопарка - компания "РЭДРОЛЛЕР"

Резидент «Жигулевской долины» разработал инновационные комплексы для дезинфекции рук и измерения температуры человека — интерактивные санитайзеры. Идея их создания принадлежит компании «РЭДРОЛЛЕР».

Сначала такие аппараты установили в Тольятти и в самом технопарке. Сейчас они появились и в других регионах станы. Всего — более 300. Интерактивные санитайзеры можно использовать в поликлиниках, торговых центрах, школах и в других местах с большим скоплением людей.

Программно-аппаратный комплекс оснащен бесконтактным дозатором, автоматически распыляющим дезинфицирующее средство, и пирометром, способным измерить температуру человека на расстоянии 40-120 см. Кроме того, на устройстве установлен GSM-модуль для оповещения оператора о том, что раствор в емкости заканчивается, и УФ-бактерицидные диоды для стерилизации зоны распыления. Отметим, корпус терминала изготовлен из прочного алюминиевого профиля и закаленного стекла. Это должно защитить изделие от вандалов.

Добавим, производство компании «РЭДРОЛЛЕР» находится не только в «Жигулевской долине», но и в Самаре. На нем занято 40 человек. Предприятие способно выпускать более 500 аппаратов год.

- Инновационное развитие региона – одно из основных направлений нашей работы, наш приоритет. Мы продолжим создавать инноваторам самые комфортные условия для роста и развития, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.