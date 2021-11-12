В Самарской области поймали похитителя кроликов

Найти пропажу удалось примерно через 2 недели Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Шерсть серая, глаза раскосые, уши длинные, - исчезновение двух кроликов в одном из сел Сызранского района обнаружили 28 октября. Клетки закрыты, зверей нет – чудеса? Или чей-то злой умысел? Чтобы выяснить это, хозяева ушастых обратились за помощью в полицию.

- Сообщение поступило около половины 11 дня, собственник оценил ущерб примерно в 3000 рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. - На место преступления выезжала следственно-оперативная группа.

Найти пропажу удалось примерно через 2 недели – косые были живы-здоровы, в меру упитаны, у предполагаемого воришки их отобрали и передали законному владельцу.

Подозреваемый уже имеет судимость за кражу, в ближайшее время может получить еще одну. Пока не совсем понятно, с какой целью он забрал кроликов – любоваться на них, разводить или съесть. Установить это предстоит следствию.