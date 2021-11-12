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Происшествия12 ноября 2021 15:11

В Самарской области поймали похитителя кроликов

Сейчас следствие пытается установить, что злодей собирался сделать с ушастыми
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Найти пропажу удалось примерно через 2 недели

Найти пропажу удалось примерно через 2 недели

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Шерсть серая, глаза раскосые, уши длинные, - исчезновение двух кроликов в одном из сел Сызранского района обнаружили 28 октября. Клетки закрыты, зверей нет – чудеса? Или чей-то злой умысел? Чтобы выяснить это, хозяева ушастых обратились за помощью в полицию.

- Сообщение поступило около половины 11 дня, собственник оценил ущерб примерно в 3000 рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. - На место преступления выезжала следственно-оперативная группа.

Найти пропажу удалось примерно через 2 недели – косые были живы-здоровы, в меру упитаны, у предполагаемого воришки их отобрали и передали законному владельцу.

Подозреваемый уже имеет судимость за кражу, в ближайшее время может получить еще одну. Пока не совсем понятно, с какой целью он забрал кроликов – любоваться на них, разводить или съесть. Установить это предстоит следствию.