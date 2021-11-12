Бюджет Самарской области на 2022 год на 60% направлен на социальную сферу

Губдума приняла бюджет Самарской области на первом чтении

Депутаты Самарской губернской думы приняли в первом чтении проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов и Главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова прокомментировали поправки в главный финансовый документ региона.

По словам Андрея Кислова и Анны Дубасовой, на социальную сферу региона планируется выделить почти 60% всего бюджета, что является отличным подспорьем для жителей. Стоит отметить, что бюджет обсуждался публично и в нем были учтены мнения самих жителей Самарской области.

- Губернатор Дмитрий Азаров при поддержке общественности и совместно с Губернской думой нашли сбалансированный вариант, который гармонично сочетает в себе четкую социальную направленность и потенциал для роста по важным для региона направлениям, - отметил Андрей Кислов.

Главный врач горбольницы Анна Дубасова особенно отметила, что выделение почти 114 миллиардов рублей на развитие социальной сферы, в том числе и медицины, будет являться огромной поддержкой в условиях пандемии.

- Эти шаги позволят за достаточно короткое время получить хорошие изменения, в том числе обеспечить наших пациентов льготными лекарственными средствами, наши больницы - дополнительным оборудованием, - отметила главврач.

Планируется, что доходы областного бюджета в следующем году вырастут до 182 миллиарда рублей, а расходы составят 188 миллиардов рублей. Главный финансовый документ Самарской области сохранил свою социальную направленность, поэтому большую часть средств направят на здравоохранение, образование, строительство соцобъектов, а также на оказание помощи гражданам.