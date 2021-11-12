В Самаре задержали пьяного водителя КАМАЗа без прав

Проводится проверка по факту происшествия. Фото: "Ночной Патруль"

12 ноября 2021 года активисты «Ночного Патруля» получили информацию о пьяном водителе КАМАЗа и передали данные сотрудникам полиции. Водителя задержали, у него имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как выяснилось, в прошлом году задержанный был лишен права управления транспортным средством за аналогичное преступление. В настоящий момент самарец находится на учете в наркологическом диспансере Советского района Самары, однако он продолжал работать и ездить на КАМАЗе.

- Из открытых источников стало известно, что у собственника этого «КамАЗа» имеется колоссальная заложенность перед судебными приставами. На место происшествия были вызваны сотрудники ФССП по Самарской области, которые должны поместить грузовой автомобиль на спецстоянку, - рассказали общественники.

По информации «Ночного Патруля», во время выяснения всех обстоятельств произошедшего приехал владелец КАМАЗа. Он всячески препятствовал законным действиям судебного пристава, который составлял акт ареста транспортного средства. Чтобы успокоить буйного предпринимателя на место ЧП вызвали наряд полиции.