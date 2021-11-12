В Самаре на медсестру возбудили уголовное дело за выдачу поддельного сертификата о прививке от COVID-19

Медсестре может грозить до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские задержали медсестру городской больницы №1, которая за 3000 рублей пообещала выдать пациенту фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. В настоящее время в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Оперативники экономической безопасности проводили оперативный эксперимент, во время которого задержали преступницу. Медсестра получила 3000 рублей за внесение недостоверных сведений о прохождении жителем Самары процедуры вакцинации от CОVID-19.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения». Теперь медсестре может грозить до семи лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются другие лица, которым за 3000 рублей оформлялись поддельные сертификаты о прививке от коронавируса.