Молодой самарец похитил из аптеки косметики на 1 000 рублей

Самарец похитил из аптеки косметику. Фото - скриншот с видео

В Самаре задержали молодого человека, который похитил из аптеку косметики на 1 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 17-летний парень зашел в аптеку, оплатил банковской картой незначительную покупку, а затем, направляясь к выходу, взял с прилавка упаковку с косметикой и ушел. Его действия попал на камеру наблюдения.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен парень, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Правоохранители установили, где он может быть, и по одному адресу нашли подозреваемого молодого человека, которому в тот момент уже исполнилось 18 лет.

Свою вину самарец признал и рассказал, что продал награбленное случайному прохожему за 400 рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело, парню грозит до 4 лет лишения свободы.