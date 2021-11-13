В Шигонском районе удивились, куда делась река Уса

В Шигонском районе заметили обмеление Усы

В Шигонском районе Самарской области жители удивились, куда делась река Уса. Обмелевшую реку сняли на видео.

Река Уса является правым притоком Волги. Длина реки составляет 143 км, максимальная глубина составляет 3 метра. Река берет начало на Волжско-Свияжском водоразделе неподалеку от поселка Гремячий.

В группе «Жизнь в Шигонах и Шигонском районе» удивляются маловодности реки. В комментариях пользователи обсуждают эту ситуацию и отмечают, что река никуда не делась, а весной наполнится и примет свой привычный вид.