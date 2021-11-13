Строительство нового здания театра «Грань» планируют начать в 2022-м году

В Новокуйбышевске состоялась премьера спектакля «Театр как грань города».

Строительство нового здания театра «Грань» планируют начать в следующем году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В пятницу, 12 ноября, в Новокуйбышевске состоялась премьера спектакля «Театр как грань города». Показ был приурочен ко дню рождения театра-студии «Грань».

Премьеру спектакля посетил губернатор. «Я уверен, что у этого замечательного творческого коллектива прекрасное будущее. Я бы отдельно отметил и сегодняшнюю премьеру. Это талантливый и интересный проект в сотрудничестве с симфоническим оркестром Самарского театра оперы и балета», - сказал глава региона.

При проектировании будут учтены пожелания художественного руководителя театра Дениса Бокурадзе. В следующем году завершат проектирование и начнут строительство здания.