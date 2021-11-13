В Самаре предлагают поставить памятник "Мамочке"

Автор идеи считает, что скульптурная композиция обязательно должна включать балалайку и кошку Фото: кадр из фильма

В Самаре предлагают поставить скульптурную композицию, посвященную творчеству известного режиссера и киноактера Геннадия Полоки. С таким предложением выступил самарский журналист Аркадия Соларев, который напомнил, что Геннадий Иванович родился в Куйбышеве - да, он провел здесь всего несколько дней, но запись в паспорте была сделана именно такая. Фильм "Ресублика ШКИД" стал одной из лучших работ режиссера, которую смотрели многие поколения жителей Советского Союза, а потом и России.

- В этом году «Республике ШКИД» исполняется пятьдесят пять лет. И я убежден, что по этому поводу в Самаре можно и нужно поставить еще один кинопамятник. Самому фильму и его создателю. Где-то – но обязательно! – в старом городе надо установить небольшую скульптуру Мамочки, пожалуй, самого колоритного героя той легендарной киноленты, которого блестяще сыграл Александр Кавалеров, - считает Аркадий Соляров, статью которого опубликовали в издании "Свежая газета. Культура".

Он отмечает, что это станет не только данью памяти работе талантливого режиссера, но и шансом увековечить один из отличных детских фильмов. А еще - напомнить о страницах истории Самары, когда в 20-е годы XX века город буквально заполонили беспризорники. Тогда чекистам много пришлось потрудиться для возвращения их в нормальную жизнь.

А как считаете вы? Нужен ли Самаре такой памятник? И как он должен выглядеть?